Искусственный интеллект займется выявлением нарушителей правил передвижения на электросамокатах

В федеральной территории Сириус (Сочи) успешно протестирова пилотный проект, представляющий собой первую в России систему автоматического обнаружения правонарушений пользователей электросамокатов с использованием технологий искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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