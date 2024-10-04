Наши прорвались к Северску, до города меньше четырех километров

Радомир Маркуш 3 октября 2024 г., 17:54 После Угледара удерживающие оборону «херои» получили ценный совет — плевать на приказы Сырского Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й Лисичанской гвардейской отдельной мотострелковой бригады им.
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