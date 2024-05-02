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Соболев о 2:0 с «Динамо»: «Спартак» сыграл правильно, умно. Осталась одна игра до финала, две – до трофея»

«Спартак» выиграл матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Можно сказать, что всю игру играли по счету, пытались сыграть на контратаках.

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