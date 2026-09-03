В Петербурге водитель с ножом напал на мужчину из-за конфликта на дороге

В Санкт-Петербурге у одного из домов по Ленинскому проспекту во время дорожной ссоры неизвестный мужчина, находившийся за рулем Hyundai Solaris, пригрозил петербуржцу ножом.
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