В Индии обвиняют Пакистан в продолжении эскалации

В Индии обвинили Пакистан в продолжении эскалации.«Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов», – заявили в департаменте по связям с общественностью индийских сухопутных сил.
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