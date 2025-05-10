В Индии обвиняют Пакистан в продолжении эскалации

В Индии обвинили Пакистан в продолжении эскалации.«Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов», – заявили в департаменте по связям с общественностью индийских сухопутных сил.