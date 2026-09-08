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Садовод Туманов: бархатцы могут стать неплохим сидератом на огороде

Садовод Туманов: бархатцы могут стать неплохим сидератом на огороде

Бархатцы часто называют природным золотом огорода. Этот цветок считается одним из самых неприхотливых, из-за чего его часто выращивают не только на садовых участках, но и в парках, скверах и вдоль дорожек.

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