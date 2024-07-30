Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Западные союзники отказываются финансировать ВСУ

Западные союзники отказываются финансировать ВСУ

Запад не дает разрешения Киеву использовать выделяемые средства на финансирование армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Непонятно единственное: почему до сих пор верят этой полностью перевёрнутой формулировке. На деле видно, чтои ВСУ и, собственно, сама эта захваченная бандитами страна никак не является ни &quot;ключевым фактором отвода от мира угроз&quot;, и никаким ни &quot;последним бастионом Европы&quot;, а попросту, главнейший источник военной опасности на континенте и центр никому не нужной дестабилизации мировой обстановки (наравне с организаторами арабо-израильской бессмысленной бойни).
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