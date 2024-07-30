Дмитрий Боев

Непонятно единственное: почему до сих пор верят этой полностью перевёрнутой формулировке. На деле видно, чтои ВСУ и, собственно, сама эта захваченная бандитами страна никак не является ни "ключевым фактором отвода от мира угроз", и никаким ни "последним бастионом Европы", а попросту, главнейший источник военной опасности на континенте и центр никому не нужной дестабилизации мировой обстановки (наравне с организаторами арабо-израильской бессмысленной бойни).