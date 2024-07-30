Запад не дает разрешения Киеву использовать выделяемые средства на финансирование армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.
Западные союзники отказываются финансировать ВСУ
Комментарии
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Дмитрий Боев
Непонятно единственное: почему до сих пор верят этой полностью перевёрнутой формулировке. На деле видно, чтои ВСУ и, собственно, сама эта захваченная бандитами страна никак не является ни "ключевым фактором отвода от мира угроз", и никаким ни "последним бастионом Европы", а попросту, главнейший источник военной опасности на континенте и центр никому не нужной дестабилизации мировой обстановки (наравне с организаторами арабо-израильской бессмысленной бойни).
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