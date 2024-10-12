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РИА Новости: осужденная за фейки об армии Штейн покинула РФ через Белоруссию

РИА Новости: осужденная за фейки об армии Штейн покинула РФ через Белоруссию

Участница Pussy Riot и бывший депутат Басманного района Москвы Люся (Людмила) Штейн, осужденная к лишению свободы за фейки о Вооруженных силах РФ, покинула российскую территорию в марте 2022 года через Республику Беларусь.

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Комментарии
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Катерина
&quot;Участница Pussy Riot и бывший депутат Басманного района Москвы Люся (Людмила) Штейн&quot;------------------------------------------------ Вот  это номер...  Это  кто-же  её  в  депутаты-то  пропихнул? (((
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18 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Кто пропихнул тот пусть ответит вместо неё
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16 час.

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