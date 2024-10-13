Daily Star: в Австралии надзирательница попала под суд после секса с заключенным

Надзирательница тюрьмы завела роман с заключенным, которого осудили за грабежи. Преступник проходил реабилитацию в спецотделе тюрьмы от наркотической и алкогольной зависимости, где работала Эмбер Клавелл, сообщило издание Daily Star.
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