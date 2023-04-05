Наш потерянный мир

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Около 100 палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Около 100 палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Между Израилем и Палестиной произошло новое обострение. Из Сектора Газа были выпущены 9 ракет по прилегающим израильским территориям, 4 из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», остальные - упали в открытой местности.

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