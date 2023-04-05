Около 100 палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Между Израилем и Палестиной произошло новое обострение. Из Сектора Газа были выпущены 9 ракет по прилегающим израильским территориям, 4 из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», остальные - упали в открытой местности.
Между Израилем и Палестиной произошло новое обострение. Из Сектора Газа были выпущены 9 ракет по прилегающим израильским территориям, 4 из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол», остальные - упали в открытой местности.
Свежие комментарии