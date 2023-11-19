Глава МИД Австрии Шалленберг предложил пригласить Лаврова на встречу ОБСЕ

Глава австрийского МИД Александер Шалленберг выступил с предложением пригласить на следующую встречу Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
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