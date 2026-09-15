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Регионы России

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В Турции стартовала программа очистки прибрежных вод к сезону 2026 года

В Турции стартовала программа очистки прибрежных вод к сезону 2026 года

Несмотря на усилия по очистке поверхности, экологи и турецкие депутаты выражают обеспокоенность. Основная проблема турецких курортов — загрязнение, скрытое под водой, и новые роботы оказались против неё бессильны.

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