Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии

Ринат Ахметуллин У вонючей пиндосни там не учебный полигон, а место где на тот свет отправится, под нашими ракетами и бомбами... А потом рассказывать как они без вести в пустыне пропали на прогулке.

Леонид Попивняк ...и какой же "боевой опыт" перенимают пиндостанцы у хохлопитеков?????....как драпать и дохнуть?????