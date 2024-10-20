Американские подразделения, базирующиеся в Европе, перенимают у украинцев боевой опыт, утверждает украинское англоязычное издание Defense One, специализирующееся на освещении тем, связанных с вооруженными силами.
Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
У вонючей пиндосни там не учебный полигон, а место где на тот свет отправится, под нашими ракетами и бомбами... А потом рассказывать как они без вести в пустыне пропали на прогулке.
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11 час.
Леонид Попивняк
...и какой же "боевой опыт" перенимают пиндостанцы у хохлопитеков?????....как драпать и дохнуть?????
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11 час.
Валентин Щербаков
Эти пиндосранцы всегда были тварями и Иудами, гореть вам всем в мучительном Аду и вас никто никогда даже вспоминать не будет....
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5 час.
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