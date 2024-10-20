Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    цыгане вляпываются в тот же ...камсамолСанду лидирует на...
  • Игорь Васиков
    Санду такая-же марионетка как и кровавый клоун. Что скажут, то и сделает.Санду лидирует на...
  • Александр Попов
    БАБЬЁ в политике - СМЕРТЬ государству. В Молдове - РУМЫНКА, в Грузии - ФРАНЦУЖЕНКА. МАРАЗМ??????????????Санду лидирует на...

Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии

Американцы хвастаются, что используют Украину, как учебный полигон для свой армии

Американские подразделения, базирующиеся в Европе, перенимают у украинцев боевой опыт, утверждает украинское англоязычное издание Defense One, специализирующееся на освещении тем, связанных с вооруженными силами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ринат Ахметуллин
У вонючей пиндосни там не учебный полигон, а место где на тот свет отправится, под нашими ракетами и бомбами... А потом рассказывать как они без вести в пустыне пропали на прогулке.
Ответить
11 час.
Леонид Попивняк
...и какой же &quot;боевой опыт&quot; перенимают пиндостанцы у хохлопитеков?????....как драпать и дохнуть?????
Ответить
11 час.
Валентин Щербаков
Эти пиндосранцы всегда были тварями и Иудами, гореть вам всем в мучительном Аду  и вас никто никогда даже вспоминать не будет....
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх