НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Тертышный о «Торпедо»: «В «Тракторе» больше системы, канадский стиль. Здесь мы играем в пас, импровизируем. Ларионов – тренер-педагог, он воспитал ребят, которые стрельнули»

— Некоторым игрокам тяжело покидать родные города. Какой для вас оказалась смена Челябинска на Нижний Новгород? — Если говорить честно, это было неожиданно и тяжело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх