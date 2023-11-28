Спасатели в Рэзенах получили многофункциональное оборудование

В штаб-квартире Республиканского учебного центра ГИЧС в селе Рэзены из Яловенского района состоялась официальная церемония передачи партии специального оборудования, необходимого для проведения учебных мероприятий в многофункциональном комплексе на территории Центра.
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