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Регионы России

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал серию из шести поражений подряд

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал серию из шести поражений подряд

Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Барыса» со счетом 3:4 в домашнем матче Fonbet Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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