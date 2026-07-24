В Надыме стартует шестой этап акции «Выигрыш не в скорости»

В Надыме в августе пройдет очередной этап социальной кампании «Выигрыш не в скорости». Система выберет пять водителей-«отличников», которые ездят без нарушений ПДД, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.
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