Жуткие кадры работы ПВО в Киеве: украинец чудом успел отпрыгнуть за мгновение до удара падающей «Герани» (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина успел убежать буквально за секунду до падения реактивного беспилотника «Герань», упавшего после сбития силами ПВО на территорию детсада в Киеве.
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