Русская весна
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Русская весна

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Враг подорвал дамбу Кураховского водохранилища (КАРТА)

Враг подорвал дамбу Кураховского водохранилища (КАРТА)

Очевидцы и местные ресурсы сообщают, что враг подорвал Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.

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Комментарии
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Константин Самарин
Что-ж, в генштабе ВСУ тоже не дураки сидят. Придется теперь искать нашим войскам новые пути охватов.
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19 час.
Владимир К
Не придется искать.. еще есть стороны охвата......  номер с подрывом не удался, они сами это и признали!!!
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16 час.
Вик Норд
Были бы умны,с не воевали бы Россией...
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16 час.

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