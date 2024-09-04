В России ожидают нехватку 130 тыс. таксистов к концу года

Нехватка водителей такси к концу 2024 года может составить 130 тыс. человек – такие данные привел директор по работе с госорганами "Яндекс Go" Антон Петраков, беседуя с журналистами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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