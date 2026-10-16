Телеканал "78" Кратная разница между этими двумя группами совершенно неудивительна, хотя она и производит впечатление.
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Вряд ли нужно трудовым мигрантам "доказывать наличие у них каких-то общих с нами цивилизационных ценностей", но они обязаны соблюдать закон и порядок в стране, куда они приехали работать. И только по оргнабору, с ответственностью работодателя вплоть до выезда из РФ работника по окончанию договора.
И не следует сравнивать с ними тех, кто желает стать гражданином РФ, в том числе из Европы (61% из поданных заявок в 2026 году из Германии). В любом случае они должны разделять наши "традиционные ценности", раз собираются стать гражданами России.
Они приезжают жить не вместо нас, а за наш счет...
Наверное надо строить виселицы на площадях.
"Сейчас много пишут, мол, накрыли пункт нелегальной миграции во главе которого, как правило, болтается некий туз из МВД".
И что? Эти "тузы" сидят (с конфискацией всего непомерным трудом нажитого имущества) или все также "болтаются"? Не говоря уже о всех, получивших через этих "тузов" гражданство?
Тиснули статейку в И-нете, выпустили пар в свисток, и... Все?
Политиков, которые серьезно озабочены проблемой замещающей миграции, у нас раз, два и обчелся. Такова установка с самого верха, и именно поэтому так старательно топили кандидатуру Матвеева. Такие "смутьяны" , да еще и грамотные, с собственным мнением, в ГД не нужны, даже в, как-бы, оппозиционной партии КПРФ.