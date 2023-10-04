Ольга Бузова объяснила неразборчивое слово из клипа на песню «Позови»

Бузова поделилась в соцсетях расшифровкой своего разговора с актёром Станиславом Бондаренко. Фото: из открытых источников Поклонники певицы в сети начали спорить о том, какое же слово поёт в песне «Позови» Ольга Бузова.
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