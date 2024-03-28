«Коммерсант»: В России дорожают рыбные консервы

Среди причин — удорожание производства и рост экспорта. Консервы из тихоокеанской сардины, известной также как иваси, с октября 2023 года по март 2024 года подорожали на 23-25%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на производителей.
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