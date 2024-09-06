Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня раскритиковал провокационные высказывания Лай Циндэ

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в четверг раскритиковал недавние провокационные высказывания главы тайваньской администрации Лай Циндэ, которые полностью служат лишь позиции по стремлению к "независимости Тайваня" и попыткам по расколу страны.
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