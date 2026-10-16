Всем доброго дня! Предлагаю приготовить открытый закусочный пирог с сыром,яйцами и луком. Прекрасный вариант на завтрак или перекус! Пирог готовится достаточно легко,а вкус просто великолепен! Пирог получается воздушный,нежный,мягкий,невероятно вкусный и ароматный! Такой пирог точно не задержится ….