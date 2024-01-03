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Официальная информация

Официальная информация

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан с глубоким прискорбием сообщает, что на 75 году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран МВД по Республике Татарстан генерал-майор милиции Нугуманов Рафил Габтрафикович, ранее занимавший должность заместителя министра внутренних дел Республики Татарстан.

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