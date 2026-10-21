Сотрудничество между Россией и США будет и дальше продолжаться и в будущем принесет немало пользы обеим государствам, так как помимо поставок дизеля на американский рынок, Россия может помочь фермерам за океанам еще и удобрениями.
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