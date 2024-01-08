Андрей Шевченко отказался от работы в сборной Азербайджана ради выборов президента УФА. Бывший главный тренер сборной Украины и «Дженоа», легендарный форвард «Милана» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко отклонил предложение возглавить национальную команду Азербайджана, сообщает Sportinfo.
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