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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры угадали, что Чалов забьет Камеруну. Его гол Кении идет за 2.70

Сборная России сыграет с Кенией в товарищеском матче на территории отеля в Анталье. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у Федора Чалова и Ивана Сергеева больше всего шансов забить африканской команде.

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