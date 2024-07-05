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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сюжетный трейлер JRPG Metaphor: ReFantazio от Atlus про поиски проклятого принца Разработ...

Сюжетный трейлер JRPG Metaphor: ReFantazio от Atlus про поиски проклятого принца Разработ...

Сюжетный трейлер JRPG Metaphor: ReFantazio от Atlus про поиски проклятого принцаРазработчики JRPG Metaphor: ReFantazio из Studio Zero, Atlus и SEGA решили еще раз напомнить ценителям японских ролевых игр про историю, которая ждет их в новом образчике жанра.

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