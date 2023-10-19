Погромы, газ, водомёты: Европу охватили антиизраильские протесты

Второй день на Западе продолжаются массовые протесты в поддержку Палестины.Антиизраильские протесты в западных городах начались после взрыва в больнице сектора Газы, унёсшего жизни свыше 800 человек, в основном женщин и детей.
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