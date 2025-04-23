Депутат Колесник задал вопрос об ориентации хоккеиста Гашека

Депутат Госдумы Андрей Колесник после заявления экс-голкипера чешской хоккейной сборной Доминика Гашека о том, что якобы зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев угрожал ему убийством, усомнился в сексуальной ориентации спортсмена.