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Октябрьский мост не признали памятником из-за демонтажа чугунного ограждения

Октябрьский мост не признали памятником из-за демонтажа чугунного ограждения

Демонтаж чугунного литья привел к утрате подлинности. Госинспекция по охране объектов культурного наследия опубликовала на своем сайте отрицательное заключение по результатам проведения работ по установлению историко-культурной ценности Октябрьского моста.

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