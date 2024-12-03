Это на завтрак не едят: мнение врача о стоп-продуктах, которые нельзя употреблять утром и о полезных альтернативах Ольга БезродняяСтоп-продукты для завтрака – это не выдумка, а реальное их воздействие на организм, которое не всегда желательно и вызывает проблемы.