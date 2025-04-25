Экипаж танка Т-80БВМ Южной группировки войск уничтожает огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ

Танкисты, поддерживая действия штурмовых подразделений, выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по врагу.
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