Собянин подвел итоги конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО

Социально ориентированные некоммерческие организации реализуют множество добрых и полезных проектов. Более 20 лет назад в городе учредили специальный конкурс грантов для социально ориентированных НКО: ежегодно в Москве отбирают лучшие инициативы и выделяют до пяти миллионов рублей на их реализацию.
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