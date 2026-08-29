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Трейлер фильма "Мстители: Повтор финала" набрал рекордные 77 млн просмотров за сутки

Трейлер фильма "Мстители: Повтор финала" набрал рекордные 77 млн просмотров за сутки

Трейлер новой версии фильма "Мстители: Финал", получивший название Avengers: Endgame Encore ("Мстители: Повтор финала" или "Финал на бис") за сутки стал самым просматриваемым среди трейлеров повторных кинорелизов.

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