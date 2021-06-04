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На Ставрополье в подвале дома полицейские обнаружили наркоплантацию

На Ставрополье в подвале дома полицейские обнаружили наркоплантацию

При проведении оперативно-профилактической операции "Мак - 2021" сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ГУ МВД России по Ставропольскому краю пресекли деятельность наркоплантации.

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