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Ученый раскрыл неожиданную правду об опятах, способных губить целые леса

Ученый раскрыл неожиданную правду об опятах, способных губить целые леса

Несмотря на способность паразитировать на деревьях, опята относятся к съедобным грибам Привычные грибникам опята способны серьезно навредить живым деревьям.

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