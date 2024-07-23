ПРОНЬКО: БАСТРЫКИН НЕ СТАЛ ЖДАТЬ ДЕПУТАТОВ — СК ВНЁС МИГРАЦИОННЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

АНГЕЛ АНГЕЛ

А вот от "передовиков" по крышеванию и ввозу пришлых нет ни каких предложений Собянина, Воробьева, Беглова, Дрозденко и крышевателя Хуснуллина, Голиковой, Поповой, а уж кто ратует за их ввоз и лоббирует их интересы Затулин, Набиуллина, Котяков и т.д.... За 4 месяца выдворили около 3 тыс.чел. , а в передовые регионы ввезли более 3 мил.чел. Как вам такая комбинация и это на фоне роста со стороны пришлых педофилии, изнасилований, убийств и т.д. Попова за счет народных средств вакцинацию пришлых проводить, лечить от кожно венерических заболеваний, нариков ввозить. А с какой радостью Котяков деньги наших пенсионеров, соцвыплаты, пенсии и т.д. пришлым раздает, а наши "народные" избранники их в одном чтении приняли единогласно, Да пусть мрут наши старики, голодают, главное с пришлых поиметь себе в карман.. И так по всей вертикали власти.. А как Хуснуллин новые территории пришлыми заселят, местные и не рады что их освободили... Вот и кто намывает бабки народные и крышует весь этот беспредел...