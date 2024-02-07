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Смоленск 2.0

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Смоленский пенсионер из-за долга по ЖКХ остался без прожиточного минимума

Смоленский пенсионер из-за долга по ЖКХ остался без прожиточного минимума

Судебные приставы помогли ему изменить ситуацию. Пожилой мужчина, живущий на одну пенсию, оказался не в состоянии оплачивать услуги ресурсоснабжающей организации, из-за чего стал накапливаться долг, достигший в итоге суммы в 30 тысяч рублей.

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