На Android запустили ПК-версии Dark Souls, Dying Light, L.A. Noire и ещё 5 игр Создатели эмулятор...

На Android запустили ПК-версии Dark Souls, Dying Light, L.A. Noire и ещё 5 игрСоздатели эмулятора Winlator, который позволяет запускать компьютерные игры на устройствах с операционной системой Android, продолжают обновлять своё приложение.
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