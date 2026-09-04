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Делегация Карибского бассейна готовится предъявить Британии требования о возмещении ущерба

Делегация Карибского бассейна готовится предъявить Британии требования о возмещении ущерба

Делегация стран Карибского бассейна прибывает в Лондон, чтобы выдвинуть требования о возмещении ущерба, связанного с эпохой рабства.

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