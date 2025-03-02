В Екатеринбурге женщина умерла в парилке

Женщина умерла в парилке в Екатеринбурге на руках у мужа.Женщине был всего 41 год. Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на родственников погибшей, накануне вечером супруги отправились в оздоровительный комплекс на улице Рассветной, где сняли финскую сауну с бассейном.