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В Екатеринбурге женщина умерла в парилке

В Екатеринбурге женщина умерла в парилке

Женщина умерла в парилке в Екатеринбурге на руках у мужа.Женщине был всего 41 год. Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на родственников погибшей, накануне вечером супруги отправились в оздоровительный комплекс на улице Рассветной, где сняли финскую сауну с бассейном.

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