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Регионы России

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Nvidia объявила конкурс NBA 2K27 Poster Challenge с призом GeForce RTX 5090

Nvidia объявила конкурс NBA 2K27 Poster Challenge с призом GeForce RTX 5090

Для участия необходимо создать собственный постер на основе игрового момента в NBA 2K27. Участники должны сделать снимок экрана на компьютере с видеокартой GeForce RTX 50 при включенной технологии DLSS 5.

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