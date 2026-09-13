Контакты РФ и Саудовской Аравии на высшем уровне не планируются, заявил Песков

Москва и Эр-Рияд пока не готовят встречу на высшем уровне. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах по контактам руководства двух стран.
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