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Мировое обозрение

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Контакты РФ и Саудовской Аравии на высшем уровне не планируются, заявил Песков

Контакты РФ и Саудовской Аравии на высшем уровне не планируются, заявил Песков

Москва и Эр-Рияд пока не готовят встречу на высшем уровне. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах по контактам руководства двух стран.

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