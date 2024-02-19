В Польше рассказали о нежелании украинских беженок возвращаться на родину

Почти половина украинок-беженок в Польше не планирует возвращаться на родину. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил польский портал RP со ссылкой на результаты опроса, проведенного учеными университета Национальной комиссии по образованию в Кракове.
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