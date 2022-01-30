Украина призывает Запад проявить твердость в переговорах с Россией

После того, как президент США Джо Байден объявил о развертывании ограниченного военного контингента в Восточной Европе, Киев вновь призвал Запад сохранять «бдительность и твердость» в своих переговорах с Россией на фоне возможного вторжения.
После того, как президент США Джо Байден объявил о развертывании ограниченного военного контингента в Восточной Европе, Киев вновь призвал Запад сохранять «бдительность и твердость» в своих переговорах с Россией на фоне возможного вторжения.
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