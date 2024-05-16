🔴 Мужчина, который хотел взорвать железную дорогу в Крыму, был завербован через мессенджер сотрудником ГУР МО Украины После этого он привлёк к делу свою сожительницу.
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🔴 Мужчина, который хотел взорвать железную дорогу в Крыму, был завербован через мессенджер сотрудником ГУР МО Украины После этого он привлёк к делу свою сожительницу.