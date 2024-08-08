Южноуральцы наращивают ввоз автомобилей из дальнего зарубежья

Ввоз автомобилей из дальнего зарубежья на Южный Урал вырос втрое. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, импорт автотранспортных средств, ввозимых для личного пользования из стран дальнего зарубежья, вырос в 2024 году в 3 раза.